Премьер обсудит пути решения забастовочных требований

Премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится сегодня в 10:00 в Кабинете министров с представителями Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН), чтобы обсудить пути решения забастовочных требований относительно заработной платы и нагрузки учителей.

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В переговорах примут участие министр образования и науки Анита Муйжниеце, министр финансов Янис Рейрс (СП) и председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

Также во вторник правительство ознакомится с отчетом министра образования о ходе переговоров с ЛПРОН.

Уже сообщалось, что правительственная коалиция предлагает повысить с 1 января 2023 года минимальную заработную плату учителей с 900 до 1200 евро за 40-часовую рабочую нагрузку, которая включает в себя и сверхурочную работу.

С другой стороны, глава ЛПРОН Инга Ванага заявила, что предложение коалиции о повышении зарплаты педагогов с 1 января 2023 года является необдуманным и манипулятивным, ведь такая зарплата действует уже с 1 сентября.