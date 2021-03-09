Премьер: ограничения вводятся вынужденно, их цель — спасти жизни

Коронавирусные ограничения вводятся вынужденно, чтобы спасти человеческие жизни, заявил на заседании правительства и Совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он напомнил, что прошло уже 12 месяцев с начала пандемии в Латвии. "Весной нам удалось быстро подавить волну, но сейчас, при второй, реакция была другой. В правительстве были разные мнения о том, как надо действовать, но сейчас мы сумели избежать ситуации, в которой находятся другие страны, в том числе Эстония, где наблюдается быстрый и внезапный рост заболеваемости, выросла нагрузка на больницы и ожидаются высокие показатели смертности", — рассказал Кариньш.

"Напоминаю, что наш общий враг — пандемия Covid-19. Ни один министр или министерство не ввели ни одного ограничения добровольно. Они существуют, чтобы спасти человеческие жизни, снизить заболеваемость и уменьшить кризис в больницах", — подчеркнул премьер.

Он призвал министров, принимая дальнейшие решения, быть едиными. "Когда мы едины, легче обеспечить содействие общества. Нам нужно принимать ясные решения о том, как выходить из кризиса", — заявил Кариньш.