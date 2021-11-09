Премьер: окончание строгого локдауна не означает, что пандемия закончилась

То, что в следующий понедельник, 15 ноября, в Латвии отменяются особо строгие меры по ограничению Covid-19, не означает, что пандемия закончилась, сказал после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он подчеркнул, что в случае, если эпидемиологическая ситуация после локдауна изменится в худшую сторону, правительство будет реагировать.

Премьер призвал людей и в дальнейшем вести себя ответственно, оценивая необходимость контактов, по возможности работая удаленно. Пока в стране не будет более широкого охвата вакцинацией, особенно среди пожилых людей, сохраняется возможность вспышек и ухудшения ситуации в больницах, сказал Кариньш.

"Мы должны продолжать жить, работать и вести себя ответственно, чтобы общими усилиями не допустить ситуации, когда вновь стремительно и неконтролируемо растет заболеваемость", - подчеркнул премьер.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил надежду на то, что общество в целом и каждый индивидуально в течение следующих недель будет сохранять осторожность, чтобы избежать обострения ситуации.

Как сообщалось, правительство во вторник постановило отменить строгие ограничения с 15 ноября, что предполагает больше свободы в получении услуг для людей с ковид-сертификатами, отмену комендантского часа и возобновление очного обучения.