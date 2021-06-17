Премьер: отменяя ограничения, логично постепенно сокращать и поддержку

Если правительство отменяет связанные с Covid-19 ограничения, то логично постепенно сокращать и оказываемую поддержку, сказал после встречи с президентом Эгилом Левитсом премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Говоря о том, следует ли государству продолжать поддержку отраслей, которые могут полноценно работать только в том случае, если привиты работники и клиенты, премьер напомнил, что поддержка оказывается на занятые у налогоплательщиков деньги, которые в будущем придется возвращать.

Поэтому, по словам Кариньша, нужно тщательно оценивать использование каждого занятого цента. На пике пандемии, когда многие отрасли были полностью закрыты, поддержка была необходима, и благодаря ей безработица в стране удерживалась на низком уровне. Как указали аналитики Банка Латвии, этого удалось добиться благодаря пособиям за простой и для оборотных средств, занимая средства от имени налогоплательщиков.

"Сейчас, когда заболеваемость Covid-19 снижается, а вакцинация широко доступна любому жителю страны в возрасте с 12 лет, возникает вопрос, насколько этично и правильно, когда налогоплательщики субсидируют кого-то, кто не хочет возобновлять работу. На мой взгляд, это сложно понять и невозможно оправдать перед налогоплательщиками, почему нужно занимать деньги и субсидировать кого-то, кто считает, что сейчас не лучшие условия для возобновления работы, хотя возобновить ее можно", - сказал премьер.

Он заявил, что выплата пособий в связи с Covid-19 постепенно будет прекращена, но есть предприятия, которые в некотором смысле стали зависимы и привыкли к тому, что государство оказывает им поддержку. Премьер подчеркнул, что это не жизнеспособная модель, так как государство не может долго субсидировать экономику, если на то нет серьезных причин.

Кариньш не исключил, что будут отдельные случаи, где оказание поддержки будет продолжено, однако в целом в течение ближайших двух месяцев выплата пособий будет постепенно прекращена.