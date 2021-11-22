Премьер: политика Латвии по вопросу ситуации на границе с Беларусью не изменится
Foto: Valsts kanceleja

По вопросу о ситуации на латвийско-белорусской границе политика Латвии не изменится, заявил в понедельник после совещания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он напомнил, что вчера встречался с польским премьером Матеушем Моравецким, который посетил также Литву и Эстонию, чтобы обсудить ситуацию на границе. Страны Балтии и Польша полностью едины по этому вопросу и не допустят незаконного пересечения своих границ гражданами третьих стран, подчеркнул премьер.

Европейский союз (ЕС) тоже полностью поддерживает такой подход, сказал Кариньш.

"Наши союзники понимают, что это гибридная атака на весь ЕС", — подчеркнул он.

Кариньш напомнил, что на прошлой неделе посетил границу с Беларусью и убедился в том, что пограничная служба, Государственная полиция и Национальные вооруженные силы готовы к любым вызовам со стороны Беларуси.

"Наша южная граница будет защищена", — заверил глава правительства.

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LETA

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LETA

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кризис с мигрантами Латвия Беларусь Кришьянис Кариньш
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