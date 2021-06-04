Премьер поручил МОН подготовить нормы об эпидемиологически безопасных соревнованиях на свежем воздухе

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству образования и науки (МОН) подготовить положение об организации спортивных соревнований на открытом воздухе эпидемиологически безопасным способом, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии премьер-министра.

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Такое решение принято с учетом снижения заболеваемости Covid-19. Снижение кумулятивного показателя заболеваемости до 200 случаев на 100 000 жителей, - критерий, когда спортивные соревнования на открытом воздухе могут быть возобновлены.

Премьер-министр издал постановление на основе предложений межведомственной координационной группы по пересмотру ограничений из-за Covid-19 и предварительных условий для их смягчения, которые были рассмотрены правительством 26 марта.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, совокупный показатель Covid-19 в настоящее время составляет 219 случаев на 100 000 населения.