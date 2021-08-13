Премьер поручил проанализировать влияние дела о картеле строителей на имеющиеся и планируемые строительные проекты

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Минэкономики в сотрудничестве с министерствами финансов, юстиции, культуры, образования и науки, охраны среды и регионального развития проанализировать влияние дела о картеле строительных предприятий на имеющиеся и планируемые строительные проекты и государственный бюджет, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

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Министерства должны подать правительству предложения о дальнейших действиях.

Кариньш в пятницу встречался с руководителем Совета по конкуренции (СК) Юрисом Гайкисом, чтобы обсудить постановление совета по этому делу и дальнейшие действия по искоренению картельных соглашений в строительной и других отраслях.

Премьер поблагодарил СК за проделанную работу и достигнутый результат.

"Решение СК по делу о картеле строителей подтверждает, что за соблюдением конкурентного права в Латвии ведется эффективный надзор. Министерства должны продолжать совершенствовать систему публичных закупок и оценить влияние решения СК на имеющиеся и планируемые строительные проекты, а также государственный бюджет", - сказал Кариньш.

Ранее премьер заявил, что из-за недавно раскрытого крупного строительного картеля существует риск того, что Латвии придется вернуть большие суммы в фонды Европейского cоюза.

На вопрос, может ли существование такого картеля повлиять на шансы Латвии в дальнейшем претендовать на финансирование ЕС, премьер-министр ответил, что определенный риск существует и его сейчас анализирует Министерство финансов. "Либо это может быть риск с деньгами, которые нашим налогоплательщикам придется возвращать Европе, либо риск сокращения средств в будущем", - сказал Кариньш, добавив, что возмущение налогоплательщиков в таком случае будет совершенно оправданным.

Он признал, что существование картеля, по всей видимости, не только искусственно увеличило стоимость конкретных строительных проектов, но и затруднило приток инвестиций в страну, поэтому существует риск того, что Латвия и ее честные предприниматели могут получить в дальнейшем меньше денег на развитие. "Мягко говоря, это совершенно непростительно, и я думаю, что будет много уголовных дел и жалоб от потерпевших на тех, кто злоупотреблял закупками", - сказал Кариньш.

Как сообщалось ранее, участники картеля строительных предприятий, раскрытого Советом по конкуренции (СК), участвовали по крайней мере в 70 закупках на общую сумму 686 989 991 евро.

Крупнейшими среди них были закупки по строительству эстрады в Межапарке, Нового Рижского театра, Вентспилсской музыкальной средней школы и концертного зала "Латвия", Латвийского национального художественного музея, дворца культуры "Зиемельблазма". В свою очередь среди крупнейших частных заказов были закупки по строительству торгового центра Akropole, торгового центра Alfa и логистического комплекса Rimi.

Десять из входивших в картель компаний СК оштрафовал на общую сумму 16 652 927,4 евро.

В их число входят Skonto būve, Latvijas energoceltnieks, Velve, Arčers, Rere būve, Re&Re, RBSSKALS būvvadība, Abora, LNK Industries и Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.

Основные принципы деятельности картеля определяли компании Skonto būve, Re&Re и Velve. Этим компаниям штраф был увеличен на 0,5% от оборота. Предприятие Velve в ходе расследования сотрудничало с СК, предоставляло информацию и признало свою вину, а также обязалось не обжаловать постановление СК, поэтому сумма штрафа для него снижена на 10%.