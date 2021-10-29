Премьер: предложение минздрава о мобилизации удивило министров и экспертов в области медицины

Эксперты в сфере медицины и министры были удивлены теперь уже отозванным предложением Министерства здравоохранения о мобилизации врачей, поскольку не было разработано никаких подходов, которые теоретически могли бы работать. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Предложение о мобилизации со стороны министра здравоохранения Даниэля Павлютса "больше всего запутало" вовлеченные стороны, но теперь министр снял его с повестки дня, сообщил глава правительства.

Об этом премьер рассказал после встречи, на которой присутствовали представители медицинских организаций, Павлютс и политики других коалиционных партий.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил о своей способности сотрудничать с представителями отрасли здравоохранения и решимости вместе с ними решать критические проблемы, а премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение разрешить ему продолжить работу на посту министра.

На пресс-конференции Кариньш указал, что на этой неделе несколько медицинских организаций и ассоциаций публично потребовали отставки министра здравоохранения.

Премьер-министр позавчера обсудил этот вопрос с представителями отрасли, а затем встретился с Павлютсом и представителями коалиции. Сегодня прошло собрание девяти медицинских организаций с министром здравоохранения и формирующими правительство партиями.

Как сообщил Кариньш, сегодня состоялась широкая и длительная дискуссия по всем болезненным для отрасли темам. В ходе встречи министр подтвердил, что сможет сотрудничать с представителями своей отрасли, а также совместно решать критически важные для нее вопросы.

Кариньш отметил, что в результате сегодняшних обсуждений не все медицинские организации остались довольны, и некоторые до сих пор настаивают на отставке Павлютса. Задача министра — преодолеть эти разногласия и разрешить эти обострения путем диалога.

Как сообщил Кариньш, у Павлютса три основных направления, по которым ему по-прежнему предстоит работать. Первый — увеличить охват вакцинацией. Кариньш отметил, что текущие тенденции позитивны и эту работу следует продолжать, и указал на необходимость провести дополнительную работу для обеспечения своевременной доступности вакцин. Он упомянул, что в некоторых местах людям приходится ожидать очереди на вакцинацию до двух недель.

Второе главное направление — это работа с больницами. Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время наблюдается очень большой приток пациентов в больницы, и министру здравоохранения вместе с отраслью следует срочно решить вопрос нехватки коек и персонала. На встрече Павлютс подтвердил, что обсуждение этого вопроса состоится. Третьим направлением его работы является подготовка нормативов на период с 15 ноября. Павлютсу предстоит составить план того, каким будет зеленый режим после чрезвычайного положения, и, если ожидаются какие-либо изменения, они должны быть приняты в ближайшее время, чтобы все участники успели ознакомиться с правилами игры.

По словам Кариньша, многие из проблем, на которые обращали внимание медики, уже решены. Он сказал, что много недовольства вызвал вопрос мобилизации медиков, и он был снят с повестки дня. Также критиковалось отсутствие четких критериев в процедуре определения приоритетности пациентов, которое также разрешилось. Кроме того, недовольство вызвало требование об использовании экспресс-тестов на антигены во всех медицинских учреждениях с понедельника, которое стало сюрпризом для отрасли, поскольку тесты не подготовлены и неясно, как их получить. По словам премьер-министра, эта идея также отменена.

Премьер пояснил, что события развиваются очень динамично и любому министру было бы сложно работать в таких условиях. По его словам, небольшое беспокойство вызывает тьот факт, что организации, которые в результате остались более удовлетворены, представляют крупные больницы или "большую систему". В свою очередь, организации с более высокой степенью неудовлетворенности представляют "уровень пониже". По словам премьер-министра, эти люди в повседневной жизни могут не чувствовать себя в достаточной степени оцененными или информированными о том, что от них ожидается. Поэтому он призвал Павлютса думать об отрасли в целом, а не только о "врачах и хирургах", чтобы все работники системы здравоохранения чувствовали себя одинаково вовлеченными и услышанными.