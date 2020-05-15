Премьер: приложение для отслеживания Covid-19 — способ, как "отпустить общество на волю"
Foto: DELFI

Мобильные приложения, разработанные для того, чтобы отслеживать людей с Covid-19 и их контакты, — способ, как "отпустить общество на волю", сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам премьера, латвийские компании сейчас разрабатывают два приложения, которые могли бы обеспечить такой контроль, позволив сэкономить ресурсы полиции. Приложения могут быть готовы в конце мая — начале июня.

По словам Каришьша, это станет возможностью "отпустить общество Латвии и Европы на волю".

Одно приложение будет предусмотрено для находящихся на карантине людей, чтобы контролировать их нахождение по месту жительства. Второе будет работать на добровольной основе и использовать мобильные данные для идентификации контактных лиц заболевших.

Работа над подобными решениями ведется также в других странах Европы.

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LETA

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LETA

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