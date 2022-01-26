Премьер призывает "не дергать общество" в связи с антиковидными ограничениями

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, выступая в программе Латвийского телевидения Утренняя панорама, призвал перестать "дергать общество" в связи с антиковидными ограничениями.

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Он признал, что ограничения обсуждаются в правительстве. "Я выступаю за то, чтобы как можно быстрее двигаться к моменту, когда мы сможем снять оставшиеся ограничения", - сказал он.

По словам Кариньша, ограничения уже не являются главным, что влияет на течение пандемии и госпитализацию. Главное, был ли человек вакцинирован и использует ли он маску. Поэтому все силы, в том числе Минздрава, должны быть направлены на первичную и бустерную вакцинацию против Covid-19.

"Минздраву нужно говорить только об одном - вакцинироваться и носить маски. Главное, что нам нужно сделать, это перестать дергать общество, передав ему ясный месседж - давайте вакцинироваться, носить маски и тестироваться", - заявил глава правительства.

По его мнению, к третьему году пандемии общество уже усвоило, что основная ответственность лежит на каждом человеке.

Как уже сообщалось, эпидемиолог Никита Троянский считает, что очень жесткие ограничения в настоящее время не были бы эффективны.