Премьер рассказал, какой будет стратегия Латвии по выходу из кризиса Covid-19

Cтратегия выхода из кризиса Covid-19 будет направлена на ограничение вируса и восстановление экономики. Будет предусмотрен ряд вариантов действий для различных отраслей в соответствии с принципами охраны здоровья, сказал сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш во время удаленной встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс обсудил с Кариньшем работу правительства над стратегией по выходу из кризиса Covid-19, которую во вторник рассматривал Кабинет министров.

Левитс подчеркнул, что при разработке стратегии по выходу из кризиса и ее претворении в жизнь необходимо активное сотрудничество правительства, всех министерств, отраслевых организаций и негосударственного сектора.

Кроме того, должностные лица обсудили планы Европейской комиссии в отношении многолетнего бюджета Европейского союза, который вскоре будет представлен странам блока.