Премьер: Ребенокс не попадет в совет Latvenergo

Советник министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV) Павл Ребенокс не будет выдвинут на должность в совете предприятия Latvenergo, сообщил после прошедшего в понедельник, 10 февраля, собрания правящей коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

"Могу успокоить — он не будет на этой должности", — приводит LETA слова Кариньша. Как добавил премьер, при формировании нынешнего правительства "была достигнута договоренность об отказе от практики выдвигать политически приближенные персоны на работу в правлении предприятий".

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что одному из победителей конкурса на должность членов правления Latvenergo, советнику министра экономики Павлу Ребеноксу, скорее всего, не будет предоставлен допуск к государственной тайне. Как стало известно Латвийскому телевидению, изначальная оценка спецслужб оказалась негативной. Что именно вызвало сомнения, не сообщается.

Передаче Nekā personīga также стало известно, что службы безопасности предупреждали, что у одного из кандидатов могут возникнуть проблемы с доступом к гостайне. Неофициально речь идет о Ребеноксе.