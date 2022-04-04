Премьер: решение о прекращении автоперевозок с Россией должен совместно принять ЕС

Решение о прекращении автоперевозок с Россией и Беларусью должно быть общим и исходить от Евроопейского союза, заявил на пресс-конференции после коалиционного собрания премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На вопрос о просьбе Украины запретить такие автоперевозки, премьер-министр ответил, что министр транспорта Талис Линкайтс ("Консервативные") уже некоторое время работает над введением санкций в отношении автомобильных перевозок на уровне ЕС.

По словам Кариньша, если будет принято решение о закрытии региональных автоперевозок, то важно участие Финляндии. Глава правительства пояснил, что для всех вовлеченных стран важно принять такое решение, чтобы его нельзя было обойти через другую страну.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич ("Новое Единство") также в сейчас работает над этим вопросом, но до начала пресс-конференции совместное решение не было достигнуто, сказал Кариньш.

Уже в марте премьер-министры стран Балтии и Польши призвали ЕС запретить грузовые автомобильные перевозки с Россией и Беларусью, а также заход судов этих стран в порты ЕС.

Четыре главы правительств выступили с заявлением, призвав лидеров ЕС усилить давление на Россию и ее союзницу Беларусь.