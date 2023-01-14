Премьер созвал заседание совета по кризисному управлению для обсуждения ситуации в Екабпилсе

В связи с наводнением в Екабпилсском крае премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению, которое состоится в воскресенье, 15 января, в 11:00.

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Как сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев, на заседании будут заслушаны информация о текущей ситуации в Екабпилсском крае и отчеты оперативных служб о работе в пострадавших от наводнения районах. Также будут рассматриваться варианты развития событий и обсуждаться необходимая помощь самоуправлению и населению.

Как сообщалось, в городе сохраняется опасность прорыва защитной дамбы, так как уровень воды в Даугаве не снижается. Хотя вода еще не перелилась через дамбу, во многих ее местах возникли протечки, которые закрыты мешками с песком.

Самоуправление призывает горожан серьезно отнестись к ситуации и по возможности эвакуироваться из районов города, которым грозит затопление.

Городские власти призывают немедленно эвакуироваться жителей районов на левом и правом берегах Даугавы в черте города, а также из района между Ремберти и Пуньским поместьем.

Как подчеркивает самоуправление, неизвестно, как долго защитная дамба еще сможет сдерживать напор воды.

"Когда она прорвется, масса воды и льда очень быстро хлынет в город, и эвакуация может стать невозможной. Поэтому эвакуация из районов города, которым грозит опасность, сейчас критически важна для жизни и безопасности людей", — подчеркнули в самоуправлении.

Как сообщалось, сегодня утром уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,92 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, и вода продолжает затапливать территорию города вдоль реки.

Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис сообщил, что уровень воды в Даугаве превысил высоту защитной дамбы, и только бетонное ограждение еще сдерживает воду.

Ответственные службы работали всю ночь, обследуя затопленные участки, также всю ночь продолжались работы по укреплению дамбы. Вода еще не перелилась через нее, но в некоторых местах просачивается сквозь дамбу, и эти места укрепляются мешками с песком.