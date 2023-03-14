Премьер удивлен ростом расходов на строительство нового корпуса больницы Страдиня

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на заседании правительства во вторник, 14 марта, выразил удивление тем, что правительство просят покрыть возросшие из-за войны расходы на вторую очередь строительства корпуса А Клинической университетской больницы Страдиня.

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Выслушав отчет Министерства здравоохранения, Кариньш выразил возмущение по поводу запроса о дополнительном финансировании, заявив, что "застройщик затягивает строительство, тем временем все дорожает, и в результате государство платит все больше и больше".

Согласно отчету Минздрава, из-за влияния войны в Украине на рынок строительства удорожание работ составило 16,291 млн евро, и ни больница, ни подрядчик Velve не могли этого прогнозировать. Также необходимо продлить срок строительства до 1 июня 2024 года.

"Мы живем в стране, где застройщик может использовать государственный бюджет? И не получается ли так, что застройщик фактически использует деньги налогоплательщиков и просто добивается большей суммы?" — сказал премьер, поинтересовавшись, не является ли строительная компания участником "того самого картеля".

Генеральный прокурор Юрис Стуканс пояснил премьеру, что Velve действительно является одной из причастных к картелю компаний, но она призналась в нарушении и единственная заплатила штраф.

Стуканс напомнил, что аналогичная ситуация с удорожанием была и при строительстве Латвийской национальной библиотеки, когда строители запросили увеличить финансирование, но государство заставило их завершить проект по предусмотренной договором стоимости.

Как сообщалось, работы по строительству корпуса А2 в больнице Страдиньша в настоящее время отстают от графика. Как пояснила руководитель отдела общественных отношений больницы Янита Вейнберга, в конце декабря прошлого года больница согласовала с Velve конкретные принципы и методику расчета компенсации увеличения расходов, чтобы продолжить строительство нового корпуса.

Член правления больницы Страдиня Агра Лочмеле сообщила, что с подрядчиком достигнут компромисс, согласно которому увеличение расходов будет покрываться солидарно. Учитывая текущую инфляцию в строительстве нежилых зданий, цена договора на строительные работы может быть увеличена максимум на 14% с возможностью пересмотра в случае снижения стоимости строительства.