Премьер: условия продления временных и постоянных ВНЖ станут намного строже и четче

Условия продления временных видов на жительство (ВНЖ) и постоянных видов на жительство будут намного строже и четче, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции в понедельник после заседания правительственной коалиции.

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Он пояснил, что Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект с участием представителей нескольких партий и секторов, но позже Национальное объединение (НО) и "Консервативные" внесли дополнительные предложения. Чтобы не затягивать процесс, достигнута договоренность о том, что разработанный МВД вариант поправок к закону будет рассмотрен в Сейме, а уточнения будут внесены в ходе обсуждений.

Кариньш выразил уверенность, что в Сейме будет достигнуто окончательное соглашение, однако "на данный момент еще сложно комментировать, какими именно будут условия, так как есть различные технические вопросы, которые необходимо согласовать".

8 сентября Сейм передал на рассмотрение комиссий поправки, предложенные НО и "Консервативными", которые предусматривают приостановку возможности продления ВНЖ для граждан России и Беларуси, которые получили ВНЖ за инвестиции или покупку недвижимости в Латвии.

В свою очередь, МВД разработало другое предложение, предусматривающее ужесточение требований по выдаче ВНЖ гражданам России и Беларуси.

Ранее приняты поправки, предусматривающие приостановку выдачи первичных ВНЖ россиянам и белорусам.