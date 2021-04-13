Премьер уверен, что Минздрав справится с организацией вакцинации от Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уверен, что Министерство здравоохранения справится с организацией вакцинации от Covid-19. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания правительства.

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Несмотря на то, что во время заседания премьер выразил возмущение медленными темпами вакцинации, указав на ответственность министра здравоохранения Даниэля Павлютса за ее результаты, после заседания Кариньш выразил уверенность в том, что Минздрав справится с этим процессом.

"Ответственность министерства — организовать этот процесс. Если это не будет сделано, у правительства всегда есть план B, но это не то, к чему нужно стремиться. Минздрав должен справиться, и я уверен, что так и будет. Но я обеспокоен тем, что это будет в отдаленном будущем", — сказал премьер.

Павлютс со своей стороны отметил, что возмущение никак не ускоряет темпы вакцинации, а также не уменьшает недовольство общества правительством и опасения по поводу вакцинации.

Министр отметил, что сейчас в Латвии мало вакцин — их осталось примерно на одну неделю, и их использование уже распланировано.

Ранее сообщалось, что Кариньш раскритиковал министра здравоохранения Даниэля Павлютса (Развитие/За!) из-за низкого темпа вакцинации.

Дискутируя о процессе вакцинации, Кариньш не скрывал своего возмущения. “Я не думал разозлиться, но я разозлился”, - сказал премьер.

Его разозлило то, что уже давно идет речь о начале массовой вакцинации, изначально назначенной на первую половину апреля. Однако, по нынешним прогнозам, она может начаться в конце апреля или в начале мая. Кроме того, премьер недоволен тем, что использовано меньше вакцин, чем доступно. Кариньш заявил, что если Минздрав не справляется с процессом, то его должен перенять Кабинет министров.

“Ответственность Минздрава не вывезти вакцины с центрального склада, а делать так, чтобы прививка была в плече. Критика обрушивается на правительство. Если критикуют нас, то надо что-то менять. Советую Минздраву меньше обращать внимание на формальности и, хоть ты тресни, доставить вакцины туда, где готовы прививаться. Я вторую, третью неделю слышу, что сейчас будет, но нет. Это надо менять. Если надо менять поставщиков, это надо делать. Если надо менять людей, которые организуют, поменяем. Но, Даниэль, должно быть решение. Такой темп недопустим”, - заявил Кариньш.

Говоря о решении Даугавпилса разрешить педагогам и работникам образовательных учреждений выбирать вакцину, Кариньш заявил, что вакцина AstraZeneca - необычайно хорошая, и позволить людям выбирать вакцины других производителей было бы ошибкой.

Заслушав председателя Государственного совета по иммунизации Даце Завадску, премьер подчеркнул, что вакцина AstraZeneca зарекомендовала себя как эффективная, и об этом нужно активнее информировать общество.

"Нам как-то нужно донести ясное послание, что AstraZeneca - хорошая, безопасная и особо эффективная вакцина, которая особенно подходит для пожилых людей", - сказал Кариньш.

"В ситуациях, когда люди отказываются от вакцин AstraZeneca, мы должны ясно заявить, что других не получим, и нужно использовать эти. Данные из Великобритании и Латвии свидетельствуют, что AstraZeneca - необычайно хорошая вакцина", - подчеркнул Кариньш.

Как уже сообщалось, в Латвии на складах находятся 48 917 неиспользованных доз вакцин, из которых 21 918 доз зарезервированы для второй прививки. В апреле поставки вакцин продолжат стагнировать.