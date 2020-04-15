Премьер: в госуправлении возможно сокращение штата, на командировках уже сэкономлено 1,4 млн евро

Удаленная работа подтвердила, что на многих функциях в госуправлении можно сэкономить, поэтому после кризиса может быть проведено сокращение штата, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что это не самоцель, хотя в настоящее время видно, что экономия есть, и ее, безусловно, можно использовать для других целей. "Государство уже сейчас экономит 1,4 млн евро на командировках, поэтому нужно смотреть дальше, какую еще экономию может дать удаленная работа", — сказал премьер-министр.

Как сообщалось, сегодня Кариньш издал резолюцию, поручив всем министрам пересмотреть расходы госучреждений и направить неиспользованное финансирование на уменьшение последствий кризиса из-за Covid-19.

"Из-за пандемии Covid-19 в этом году отменен целый ряд мероприятий. Я поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений. Неиспользованное финансирование правительство направит на уменьшение последствий пандемии Covid-19. Я призвал к этому и независимые государственные учреждения", — сказал Кариньш.

Министры должны предоставить информацию о неиспользованном финансировании министру финансов Янису Рейрсу, который ее обобщит и подаст правительству проект решения о перечислении этих средств в бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи".