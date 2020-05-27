Премьер: в следующем году зарплаты медиков должны вырасти на 20%
Foto: PantherMedia/Scanpix

В следующем году зарплаты медиков должны вырасти на 20%, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

Комментируя вопрос об увеличении зарплат медиков, премьер сказал, что он будет рассматриваться в контексте бюджета и налогов в 2021 году.

"В следующем году должен быть 20-процентный прирост зарплат медиков. Это повлияет на бюджет, но мы говорим о том, как решить вопрос оплаты труда медиков, а заодно и вопрос оплаты труда педагогов", — подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в конце апреля профессиональные организации медиков и педагогов потребовали немедленно возобновить в правительстве и Сейме дискуссии о ранее обещанном выделении финансирования на увеличение зарплат медиков и учителей уже в этом и в последующие годы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form