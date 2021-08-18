Премьер: вакцинация от Covid-19 не обязательна, но привиться — это обязанность представителей отдельных профессий
Foto: Valsts kanceleja

Вакцинация от Covid-19 не обязательна, но привиться — обязанность представителей отдельных профессий, заявил в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Так глава правительства прокомментировал ожидающиеся сегодня акции протеста против обязательной вакцинации. В качестве примера представителей профессий, которым нужно привиться, премьер привел медиков и педагогов.

Кариньш считает, что у жителей при получении какой-либо услуги есть право не заболеть. "Я понимаю эмоции, но мы друг друга не враги, поскольку враг — пандемия", — добавил Кариньш.

Глава Кабинета министров напомнил о том, что по мере ухудшения эпидемиологической ситуации, нужно будет думать об ограничениях собраний, которые напрямую затронут невакцинированных жителей. Кариньш подчеркнул, что на привитых жителей ограничения распространяться не будут.

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