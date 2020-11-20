Премьер: важно, чтобы из-за Covid-19 поведение общества изменилось в долгосрочной перспективе

Для ограничения пандемии Covid-19 существенно, чтобы поведение общества изменилось в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании Евросовета.

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В бюро премьер-министра сообщили, что лидеры стран ЕС обсудили меры по ограничению Covid-19, общий подход ЕС к обеспечению более обширного тестирования. Лидеры стран ЕС пришли к соглашению о необходимости работать над взаимным признанием тестов и их результатов в ЕС.

Во время дискуссии Кариньш подчеркнул, что одним из основных условий обуздания пандемии Covid-19 является изменение общественного поведения в долгосрочной перспективе — принятие необходимости соблюдения дистанции, регулярного мытья и дезинфекции рук, а также использования масок для лица там, где это необходимо.

Лидеры ЕС, обсуждая последние результаты клинических испытаний вакцин, отметили, что они обнадеживают, поэтому страны ЕС должны быть готовы оперативно обеспечить снабжение жителей вакцинами, когда они станут доступны.

Также на заседании обсуждался общий подход ЕС к отмене ограничений и было отмечено, что это нужно делать постепенно, чтобы не спровоцировать новые вспышки вируса.