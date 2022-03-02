Премьер выступил против отказа в проживании в Латвии всем гражданам России

Было бы неправильно отказывать в проживании в Латвии всем гражданам России, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он подчеркнул, что быть русским не обязательно означает поддерживать президента России Владимира Путина, и об этом следует помнить всем, в том числе при общении с русскими, проживающими в Латвии.

На вопрос, не пора ли Латвии аннулировать большинство постоянных видов на жительство, выданных гражданам России, и предотвратить их выдачу в будущем, Кариньш ответил отрицательно. Он пояснил, что тем самым будут лишены возможности жить в Латвии люди, которые не могут жить в России из-за путинского режима.

"Отнять у всех? Я не думаю, что это правильно. Такие высказывания побуждают людей искать врага, и в мировой истории это никогда не кончалось хорошо. Скорее, мы протягиваем руку и помогаем тем людям, которые, возможно, годами ошибочно ставили на одну доску российский патриотизм и поддержку Путина", — заявил премьер.

По его словам, вид на жительство в Латвии или другой демократической стране может дать гражданину России, ранее поддерживавшему Путина, возможность "перейти на сторону разума", и такой возможности нельзя лишать. Наоборот, этим людям нужно протянуть руку помощи, а не начинать с осуждения.

Как сообщалось ранее, с предложением аннулировать виды на жительство в Латвии большинству россиян выступило Национальное объединение.