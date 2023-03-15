Премьер: забастовка учителей ничего не изменит — деньги на зарплаты не появятся

Возможная забастовка профсоюзов педагогов ничего не изменит, поскольку больше средств на повышение зарплат учителям выделено не будет. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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По словам премьер-министра, есть несколько способов увеличить финансирование заработной платы учителей, пишет портал lsm.lv. Один из них — упорядочение сети школ. Согласно информации, предоставленной Министерством образования и науки, на данный момент на оплату труда учителей уже изыскано около 100 миллионов евро. По подсчетам министерства, в рамках системы можно изыскать еще 60 млн евро, но сделать это за один год не удастся.

Теоретически дополнительные деньги на зарплату учителям можно получить за счет повышения налогов, но вряд ли это поддержит остальная часть общества. Также маловероятно, что общество в целом поддержит перераспределение денег, лишив финансирования другие сферы, такие как оборона, выплата пенсий, содержание полиции и так далее, сказал премьер.

Глава правительства указал, что было обещано выделить дополнительные средства на заработную плату учителей и здравоохранение из программ, где финансирование не будет освоено. Будут ли такие программы в этом году и сколько средств можно будет получить таким образом, пока сказать нельзя, так как пока только начало года, отметил премьер-министр.

По мнению премьер-министра, профсоюзы учителей заняли позицию — "никаких изменений, просто дайте больше денег". По словам Кариньша, такой подход не принесет пользу.

Премьер-министр пообещал что Министерство образования и науки продолжит поиск решений по повышению заработной платы учителей. "Если учителя решат объявить забастовку, я не вижу, как это что-то изменит. Денег больше не будет", — сказал Кариньш.

Как уже сообщалось, не получив четких гарантий со стороны правительства и Министерства образования и науки, что будут выполнены обещания по повышению зарплат педагогам и балансировке нагрузки, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) решил в конце апреля начать забастовку учителей. Сегодня, в среду, 15 марта, LIZDA обсудит организационные вопросы, связанные с возможной забастовкой.