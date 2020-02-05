Премьер: Здание СГБ, скорее всего, будет построено на Тейке

Здание Службы государственной безопасности (СГБ), скорее всего, будет построено на месте бывшего велотрека "Марс" на Тейке, сказал в эфире LTV премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он считает, что Рижская дума должна позаботиться о том, чтобы в столице было достаточно зеленой зоны.

Кариньш указал, что строительство здания СГБ и нужда рижан в парках не противоречат друг другу. Тем не менее на месте велотрека "Марс" в локальной планировке уже давно была предусмотрена застройка.

"По-моему, если здесь предусмотрена застройка, то в компетенции Рижской думы будет сказать, где расположится парк, потому что людям нужны зеленые зоны. Я же тоже родитель, я знаю, как важно выйти на улицу с ребенком, чтобы детям было где бегать, а не сидеть в телефонах", — сказал премьер.

Кариньш повторил — в строительство здания СГБ уже вложено много денег и было бы неправильно остановить процесс. Вместо этого руководство города должно придумать, где еще можно создать парк. По наблюдению главы правительства, в Риге достаточно не застроенных мест, где можно создать зеленую зону.

Как уже сообщалось, активисты собрали 15 тысяч подписей за то, чтобы на месте велотрека "Марс" был парк — на этой территории растут десятки столетних деревьев, посаженных по периметру бывшего велотрека. Вскоре после завершения сбора подписей выяснилось, что здание на этой территории предусмотрено для нужд СГБ, а не разных госучреждений, как сообщалось раньше. Служба не готова отступать от плана.

Тем не менее подписи жителей были поданы в Сейм и сегодня днем их рассмотрит комиссия по мандатам, этике и заявлениям.