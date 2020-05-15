Премьеры стран Балтии: первая волна коронавируса взята под контроль

Премьер-министры стран Балтии считают, что государства успешно взяли под контроль первую волну коронавируса, что позволило с пятницы отменить ограничения на передвижения жителей Литвы, Латвии и Эстонии внутри стран.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

"Мы можем порадоваться тому, что мы, три балтийских государства, успешно взяли под контроль первую волну вируса Covid-19 и первыми в Евросоюзе открываем границы для граждан друг друга. Однако мы и далее будем оставаться бдительными и ответственно охранять пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Давайте будем в безопасности вместе", — заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в видеообращении, распространенном в пятницу.

Как отметил латвийский премьер Кришьянис Кариньш, это "очень важный день, поскольку мы, три балтийских государства, возвращаемся в общее пространство, вновь разрешая свободное передвижение людей между тремя государствами".

"Это произошло благодаря прекрасному сотрудничеству наших людей и правительств", — сказал он.

По словам главы эстонского правительства Юри Ратаса, обуздав распространение коронавируса, "мы можем сделать следующий шаг в направлении нашей обычной жизни".

"Мы можем воспользоваться этим, давайте будем здоровыми вместе!" — сказал Ратас.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня постоянные жители Латвии, Эстонии и Литвы, а также люди с видом на жительство могут свободно перемещаться между тремя странами Балтии.

В то же время нужно помнить, что в каждой из стран Балтии установлены свои ограничения в связи с пандемией Covid-19, подчеркивает Министерство иностранных дел.

С сегодняшнего дня по странам Балтии без ограничений могут путешествовать жители этих государств и лица с видом на жительство, если они в течение последних 14 дней не были за пределами стран Балтии, им не предписано соблюдение карантина или самоизоляции и у них нет симптомов респираторного заболевания.

Эти лица могут пересекать латвийско-эстонскую и латвийско-литовскую границы на личном транспортном средстве или используя услуги пассажирских перевозчиков. Они освобождаются от требований самоизоляции как при въезде в соседнюю страну, так и по возвращении домой.

Для подписания меморандума о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между Латвией, Эстонией и Литвой автотранспорта, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за Covid-19 сегодня в Ригу прибудут министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Меморандум будет подписан около полудня, однако границы открыты уже с полуночи.