Премьеры стран Балтии: сообщение между странами возобновлено, но нужно сохранять бдительность
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Сообщение между странами Балтии возобновлено, но нужно сохранять бдительность в борьбе с пандемией Covid-19, заявили премьер-министры стран Балтии в совместном о

В своем видеообращении премьер Литвы Саулюс Сквернялис указал на то, что страны Балтии стали первыми тремя странами в Европейском союзе (ЕС), которые возобновили сообщение между собой.

В то же время он подчеркнул необходимость сохранять бдительность и охранять границы Латвии, Литвы и Эстонии.

В свою очередь премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что с пятницы страны Балтии снова объединяются в общее пространство благодаря тому, что их правительства и народы способны успешно сотрудничать.

Премьер Эстонии Юри Ратас в своем обращении отметил общие усилия жителей стран Балтии по контролю распространения Covid-19, которые привели к возможности открытия границ.

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LETA

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