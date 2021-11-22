Преждевременная смерть от Covid-19 и вопрос о 4-й статье договора НАТО. 22 ноября: главное

В Латвии от коронавируса скончался подросток. Минздрав надеется, что в ближайшее время в Латвии не придется снова вводить строгие ограничения. Для лечения больных Covid-19 приобретено ничтожно мало лекарств. Шлесерcа оштрафовали за два пикета на 1675 евро. Риск повторного использования информации сертификата Covid-19 равен нулю. Школьники Риги вновь смогли вернуться за парты. Если Литва или Польша потребуют задействовать 4-ю статью договора НАТО, Латвия это поддержит. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 22 ноября.

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Картина дня

Жертвой коронавируса стал подросток. За минувшие сутки в Латвии выявлено 349 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов с коронавирусом. Среди скончавшихся — один пациент в возрасте от 10 до 19 лет, два — от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет. За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 246 465 человек при населении в 1,89 млн человек.

Павлютс надеется, что в Латвии не придется снова вводить строгие ограничения. Глава Минздрава допустил, что какое-то время после завершения локдауна будет наблюдаться рост заболеваемости Covid-19, однако он не должен быть настолько большим, чтобы пришлось вводить новые ограничения. Также Павлютс заявил, что Латвия проделала большую работу и быстро увеличила охват вакцинацией.

Латвия приобрела слишком мало лекарств для лечения Covid-19. При этом нужно учитывать, что доля пациентов, умерших от Covid-19 в Латвии чрезвычайно высока, однако коктейль моноклональных антител (препарат, используемый для лечения Covid-19) будет использован для лечения только 100 больных. В Госагенстве лекарственных средств объяснили, что в стране используются только два препарата для лечения пациентов в условиях стационара, в аптеке эти лекарства не купить.

В Риге возобновили очное обучение учащиеся всех классов. C 15 ноября с "удаленки" вернулись ученики 4-6-х классов и продолжили обучение 1-3-е классы. В свою очередь, 7-12-е классы оставались на удаленном обучении. Ученики находились дома еще неделю, чтобы еще больше снизить заболеваемость Сovid-19.

Шлесерса оштрафовали на 1675 евро за нарушение мер эпидемиологической безопасности. Лидер партии "Латвия на первом месте" получил штраф за два мероприятия — 16 сентября состоялся протест за добровольную вакцинацию и протест против вакцинации 2 октября. По закону Шлесерс может обжаловать решение полиции в суде.

Риск повторного использования информации сертификата Covid-19 равен нулю. В Госинспекции данных сообщили, что жителей больше всего беспокоит, что QR-код, содержащийся в сертификате, остается в телефоне, которым он отсканирован и, возможно, в дальнейшем как-то используется. Однако эксперты уверяют: люди не должны беспокоиться о конфиденциальных данных, оставшихся после сканирования сертификата, поскольку QR-код не содержит личного кода или адреса, а информация удаляется со сканирующего устройства.

Во время пандемии многие с трудом оплачивают счета, у богатых растут накопления. Сложности при оплате услуг первой необходимости во время пандемии Covid-19 испытывают 36% домохозяйств. Из-за пандемии доходы некоторых семей снизились, а сбережений не было, при этом у богатых латвийцев накопления увеличились на 1 миллиард евро. Накопления появились за счет того, что многие жители перешли на удаленную работу, меньше передвигались и больше времени проводили дома, а магазины и рестораны были закрыты.

Если Литва или Польша потребуют задействовать 4-ю статью договора НАТО, Латвия это поддержит. Это станет возможно, если ситуация на внешних границах Европейского союза обострится, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Согласно 4-й статье Вашингтонского договора, любое государство-член НАТО может запросить консультации у других государств-членов НАТО, если оно считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Европейцы протестуют против ковидных ограничений: на улицы выходят десятки тысяч. Сразу в нескольких европейских столицах десятки тысяч человек в последние дни вышли на улицы, протестуя против новых антивирусных ограничений, которые вводят европейские правительства. В некоторых городах произошли столкновения с полицией. Беспорядки в эти выходные прошли в Бельгии, Нидерландах, Австрии и Хорватии.

Что почитать?

"Бараний клуб" в Мазсалаце. В гостях на ферме семьи Митане. Когда Илзе и Валтерс Митане только-только купили первых десять овец, они даже не знали, где животные будут зимовать. Но с тех пор прошло уже десять лет, и теперь в Мазсалаце звучит поговорка "Mūsu pusē aitas tusē" ("В нашей стороне овцы тусуются") — а все потому, что самые холодные месяцы овцы проводят в здании бывшего колхозного клуба, где когда-то гости клуба танцевали и отдыхали.

"Там нет безразличия". Как и почему заграничные органы соцопеки забирают латвийских детей из семей. Однажды власти Англии сообщили в латвийское посольство о судебном иске — мальчика и девочку забрали из семьи, подозреваемой в насилии. Соцслужбы и министерство юстиции Латвии были шокированы тем, что родители отказывались признавать, что их дети стали жертвами. Признать свою вину их не убедила даже подборка фотографий на 25 страницах, где были зафиксированы травмы. По итогам разбирательства английский суд постановил, что детей следует поместить в приемную семью в Англии. И это не единичный случай.

Тайная жизнь подземелья в Козе: бункер особой прочности на случай апокалипсиса. Город Козе вполне можно назвать эстонской столицей подземных укрытий. Он скрывает под собой тысячи квадратных метров потайных пространств. В случае атаки противника правительство ЭССР должно было укрыться в бункере площадью 2500 квадратных метров, замаскированном под профтехучилище, и продержаться там не меньше двух недель, будучи полностью отрезанным от остального мира.