Президент Академии наук о Covid-19: нужно не изолировать общество, а помогать изолироваться инфицированным

В Латвии нужно помогать изолироваться инфицированным Covid-19, а не изолировать общество, заявил в интервью передаче TV3 "900 секунд" новый президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ивар Калвиньш.

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На вопрос, нужно ли на несколько недель снова все останавливать в надежде, что это поможет, он заявил, что этого не нужно делать сейчас и не нужно было весной.

По мнению Калвиньша, проблема в том, что правительство Латвии и законодатели берут пример со стран ЕС и США, а это сейчас худшие примеры. "Нам нужно брать пример с Тайваня, где на 22 млн населения немногим более 500 случаев", — сказал Калвиньш.

В Тайване есть так называемые карантинные отели, где люди, которые не могут самоизолироваться дома, живут в отдельных номерах. При въезде в страну требуется справка о Covid-19, берутся анализы, и в ожидании результатов человек сидит в карантине.

По мнению Калвиньша, более-менее безопасную вакцину от коронавируса следует ожидать через год. Необходимо изучить, на какое время устанавливается иммунитет, потому что прививать 80% населения земли, например, каждые три месяца — это бесполезно.