Президент Ассоциации медсестер: медсестра должна быть партнером врача, а не подчиненным

Чаще всего Ассоциации медсестер приходится выслушивать возмущение своих членов по поводу отношений в команде, рассказала в интервью Latvijas avīze президент ассоциации Дита Райска. По ее словам, медсестры часто сталкиваются с мобингом и босингом.

Райска рассказала, что многие медсестры боятся высказывать мнение или предлагать решения своим работодателям — они опасаются, что им могут пригрозить увольнением или не выплатить зарплату. "Как такое может быть, что у наемного работника есть мнение!" — приводит пример Райска. Между врачами и медсестрами часто устанавливаются вертикальные отношения, где врач — начальник, а медсестра выполняет приказы.

Латвийская образовательная система тоже готовит медсестру как исполнителя указаний, а не как самостоятельного медика, который может принимать решения в рамках своей компетенции, отметила Райска. По мнению главы ассоциации, образование играет огромную роль в дальнейших отношениях между врачом и медсестрой, а пациент только выигрывает, если медсестра является самостоятельным медиком.

"Исследования показывают — чаще всего ошибки и несовершенства коммуникации являются причиной врачебных ошибок и наносят вред здоровью пациента. Медсестра не передала информацию или врач не захотел слушать. Бывает такое, что медсестра боится подойти к врачу и сообщить ему что-то, потому что он может накричать или как-то иначе остро отреагировать. Поэтому во имя спокойствия она молчит, ничего не делает, а страдает пациент", — объяснила Райска.

В качестве примера самостоятельного принятия решений, Райска привела случай, когда у пациента образовались пролежни. Вместо того чтобы ждать, когда это заметит врач, медсестра может сама составить план действий и провести необходимые процедуры. Есть врачи, которые рады работать на равных с медсестрами, но есть и те, кому это сложно принять, сказала президент ассоциации.

Часто медсестры старшего поколения возлагают надежды на молодых людей в профессии, что им удастся переломить старые подходы. Однако такое отношение — общий "тон" профессии и молодые медики это чувствуют, поэтому им сложно что-то изменить, говорит Райска. По ее мнению, это задача руководства медучреждений способствовать партнерским отношениям между медиками.