Президент Банка Латвии призывает банки списать невозвратные долги времен кризиса

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс призывает банки списать невозвратные долги частных лиц времен экономического кризиса, сообщает LETA. Это поможет вернуть в экономику более 10 000 человек.

Казакс в эфире Латвийского телевидения объяснил, что в так называемые “жирные годы” значительная часть жителей набрала кредитов, в основном это были ипотечные кредиты. Многие с наступлением кризиса не смогли их выплатить. Часть из-за этого лишилась жилья, но во многих случаях этого было недостаточно, чтобы покрыть долг. На данный момент многие банки считают такие долги невозвратными, однако технически они не списаны.

По мнению Казакса, было бы справедливо списать эти долги, особенно учитывая то, что банки не рассчитывают их вернуть. Такой шаг помог бы вернуть в экономику более 10 000 человек, часть из которых заняты в теневой экономике или эмигрировали.

По словам президента Банка Латвии, речь идет примерно о полмиллиарда евро. Списание долгов не потребует никаких затрат, но может поддержать латвийскую экономику.

Чтобы осуществить этот план, Казакс призывает представителей отрасли и политиков собраться вместе и обсудить необходимые изменения в нормативных актах.