Президент: денежные штрафы за несоблюдение режима ЧС следует поднять до 1000-2000 евро

Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает повышение размера административных штрафов за нарушение режима чрезвычайной ситуации.

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В интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 Эгилс Левитс признал, что штраф - это эффективная мера для того, чтобы люди выполняли ограничения и запреты, действующие в период коронавирусного кризиса.

По мнению президента, размер максимального штрафа за нарушение запретов или ограничений, введенных в рамках чрезвычайной ситуации, следует повысить до 1000 или даже 2000 евро, как уже сделано в Эстонии.

Президент уверен, что большинство жителей уже сейчас сознательно соблюдают введенные властями ограничения для предотвращения Covid-19.

Левитс призвал всех жителей сообщать полиции о случаях нарушения режима самоизоляции или карантинных ограничений.

Ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что денежный штраф за несоблюдение запретов и ограничений, связанных с чрезвычайным положением, планируется поднять до 1000 евро и больше.