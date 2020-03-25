Президент: депортации являются частью исторической памяти латышского народа

Депортации являются частью исторической памяти латышского народа, которая позволяет осознать, что сегодня мы живем в свободной, независимой Латвии, заявил президент Эгил Левитс.

В среду Левитс в частном порядке возложил цветы к памятнику Свободы в память о коммунистических репрессиях 25 марта 1949 года против латышского народа, когда 42 тысяч жителей Латвии были сосланы в Сибирь.

Левитс подчеркнул, что советский оккупационный режим подавлял те группы населения, которые больше всего ему сопротивлялись — крупных крестьян, национальных партизан и членов их семей, в целом 42 тыс. человек. Таким образом почти каждая семья была затронута этими или другими репрессиями, сказал президент.

Депортации 25 марта 1949 года затронули примерно 2,28% населения Латвии. В список депортированных были включены 9 тыс. семей. В 1956 году из всех депортированных в Латвию вернулись 31 600 человек.