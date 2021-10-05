Президент допускает, что уже сегодня правительство может объявить чрезвычайную ситуацию

Правительство уже сегодня может объявить режим чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19, допустил президент Эгил Левитс в передаче "Личность дня" на телеканале Rīga TV24.

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Руководитель государства напомнил, что чрезвычайная ситуация — это юридический статус, который дает правительству и органам госуправления больше полномочий для принятия мер по снижению заболеваемости Covid-19.

Левитс подчеркнул, что ситуация очень серьезная и, хотя правительство и общество в целом борются с пандемией Covid-19, борьба недостаточно эффективна, поскольку болезнь снова начинает одерживать верх. Президент обратил внимание на то, что половина населения Латвии вакцинирована, а другая половина — нет.

По словам президента, своими мерами, которые еще предстоит принять, правительство пытается защитить непривитую часть населения. Левитс напомнил, что вакцины доступны и любой разумный человек, который понимает, что вакцинация приносит пользу как ему самому, так и другим, выбирает прививку.

"На мой взгляд, охват вакцинацией является важнейшим вопросом. По сравнению с другими европейскими странами охват вакцинацией в нашей стране относительно низок, и почти все европейские страны опережают нас", — сказал президент.

По словам Левитса, решения о дополнительных мерах для защиты от Covid-19 будут приниматься по двум направлениям. Первое направление будет заключаться в продвижении вакцинации с помощью различных призывов и кампаний. Второе направление может заключаться в уменьшении возможностей заразиться Сovid-19.

"Посмотрим, какими будут эти меры. Возможно, некоторые услуги будут доступны только тем, кто был вакцинирован от Covid-19 или переболел", — сказал президент.

Говоря о том, не опоздало ли решение о введении более строгих ограничений, Левитс заявил, что проблема в том, что политики стараются как можно меньше принимать непопулярные решения, потому что это влияет на их рейтинг.

"Политики должны принимать правильные решения, отвечающие интересам государства и общества. Конечно, большинство общества против ограничений, и политики прислушиваются к этому. Сегодня мы видим последствия. Как сказал премьер-министр, ответственность должны нести те, кто призывает не вакцинироваться", — сказал Левитс.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал сегодня в 10:00 заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости Covid-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации.

В понедельник после встречи партий правящей коалиции, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что партии коалиции поддержали введение более строгих мер безопасности из-за растущей заболеваемости Covid-19.