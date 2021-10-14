Президент Эгил Левитс заразился Covid-19
Foto: LETA

Несмотря не полный курс вакцинации, президент Латвии Эгил Левитс инфицировался Covid-19, сообщила руководитель медиацентра президентской канцелярии Юстина Дейчмане.

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В четверг президенту сделан ПЦР-тест, который подтвердил наличие заболевания. У президента легкие симптомы Covid-19.

В связи с заболеванием Левитса отменен запланированный 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию.

Ранее президент уже отложил встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом, который прибыл с рабочим визитом в Ригу сегодня.

Как ранее сообщила канцелярия, вечером 13 октября, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Левитс сдал экспресс-тест на Covid-19, который дал положительный результат. Сегодня президенту был сделан ПЦР-тест.

Левитс одним из первых высших должностных лиц Латвии привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился Covid-19 в конце сентября.

В правительстве уже длительное время ведутся дискуссии о дополнительной вакцинации людей, которые прошли полный курс вакцинации. Пока правительство постановило начать в октябре дополнительную вакцинацию от Covid-19 людей старше 65 лет.

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