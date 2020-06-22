Президент: если модель какого-то самоуправления не будет работать, ее можно изменить

Определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне, заявил президент Эгил Левитс в своем сообщении о реализации административно-территориальной реформы, опубликованном в официальном издании Latvijas vēstnesis.

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Левитс указал на то, что в настоящее время в долгосрочных интересах всего общества обеспечить своевременное вступление принятого закона в силу, чтобы продолжить подготовку к успешному проведению административно-территориальной реформы.

В то же время Левитс подчеркнул, что, если какое-либо самоуправление или местное сообщество считает, что его аргументы не были должным образом услышаны и приняты во внимание, у него есть возможность обратиться в Конституционный суд.

"Если после выборов в самоуправления окажется, что модель какого-то самоуправления явно не работает в интересах населения и не достигает целей реформы, ее можно скорректировать. Определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне навечно", — заявил президент.

В то же время, по словам Левитса, необходимо, чтобы эти вопросы рассматривались и решались уже в рамках закона после его вступления в силу, а не путем отказа от этого закона и начала всех дискуссий по вопросам административно-территориальной реформы заново.

Как сообщалось, сегодня президент провозгласил закон об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающий с 2021 года формирование в Латвии 42 самоуправлений вместо 119.

16 июня руководители 46 самоуправлений Латвии обратились к президенту с совместным письмом, призывая не провозглашать этот закон. Самоуправления заявили, что считают принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу — недемократичной. Однако Левитс заявил, что эта реформа необходима, чтобы повысить потенциал самоуправлений, добиться, чтобы их население получало качественные и равноценные услуги. Реформа — в интересах всех жителей страны, поэтому она должна состояться, подчеркнул Левитс.