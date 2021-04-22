Главная задача — добиться быстрой вакцинации, заявил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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Он добавил, что вскоре это станет возможным, поскольку в Латвию поступит большее количество доз вакцин.

"Организовать это — задача министра здравоохранения. Мы видим, что инфраструктура построена, и надеемся, что вакцинация пройдет быстро, что вакцины не останутся на складах, а из аэропорта через склад попадут к людям", — сказал Левитс.

Кариньш также подчеркнул, что важен быстрый темп вакцинации, чтобы вакцины не накапливались ни на центральном складе, ни в отдельных пунктах вакцинации. Он отметил, что система действует, и, например, темпы вакцинации на прошлой неделе были лучше, чем неделей ранее.

"Похоже, что такая тенденция сохранится и на этой неделе. Для Министерства здравоохранения важно сохранить этот темп и стремительно двигаться вперед, чтобы мы достигли коллективного иммунитета и выхода из вызванного пандемией кризиса. Сейчас кажется, что все идет в правильном направлении, нужно только продолжать", — подчеркнул премьер.