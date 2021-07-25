Президент Латвии Эгил Левитс пересел из серебряного Lexus в черный BMW

У президента страны Эгила Левитса — новый лимузин. Нынешний Lexus LS, доставшийся еще от президента Раймонда Вейониса, заменен на черный BMW. К тому же произошла замена не только автомобильной марки, но и типа топлива. Если до сих пор президент ездил на относительно экологически чистом гибриде, то в новом лимузине установлен дизельный агрегат, хотя использование таких двигателей в Европе сокращается.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Охрану президента, в том числе, транспортные средства, на которых перемещается глава государства, обеспечивает Военная полиция Национальных вооруженных сил (НВС).

Поскольку срок действия договора полного сервиса о долгосрочной аренде ранее используемого Lexus истек, то на основании результатов закупки Военная полиция НВС заключила новый договор полного сервиса об использовании автомобиля BMW, сообщила Delfi руководитель медийного центра Президентской канцелярии Юстине Дейчмане.

Лимузин BMW арендуется. Общая сумма договора о закупке этой услугий на срок 36 месяцев или три года — 125 854,86 евро, включая НДС. Эта сумма включает в себя все расходы арендодателя, включая установку и обслуживание специального дополнительного оборудования, расходы на регистрацию и технический осмотр в течение всего периода аренды, страхование OCTA и KASKO, периодическое обслуживание и ремонт, связанный с естественным износом, и запасные части.

На вопрос, почему президент переходит от относительно экологически чистого гибрида на дизель, хотя в Европе от этого типа топлива отказываются по экологическим причинам, президентская канцелярия сообщила, что ответственность за безопасность главы государства несет Военная полиция НВС. И так как это предписывает практика служб, выполняющих подобные функции в других странах, Военная полиция НВС определяет необходимые технические параметры автомобилей, включая версию и тип двигателя.

При выборе технических параметров автомобиля Военная полиция НВС учитывала такие факторы, как доступность необходимых ресурсов, характеристики автомобиля и безопасность. Один из факторов безопасности — степень риска пожара и взрыва, которая определяется в основном типом топлива, используемого в автомобиле (например, дизельное топливо менее опасно, чем бензин). Также Военная полиция НВС учла и опыт прошлых лет.

Напомним, что гибрид Lexus LS использовался для нужд президента с 2016 года. До этого в Латвии президенты ездили в основном на лимузинах Mercedes-Benz S-класса. В Эстонии и Литве президенты ездят на Audi A8.

Новый лимузин BMW — это модель 7-й серии шестого поколения, которая прошла модернизацию в 2019 году, получив характерную для новых моделей бренда большую декоративную решетку радиатора.