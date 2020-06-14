Президент Латвии: преступления коммунистического геноцида не имеют срока давности

Президент Эгил Левитс, обращаясь к гостям Рижского замка и к присутствующим у памятника Свободы, подчеркнул, что преступления коммунистического геноцида не имеют срока давности, и сегодняшние поколения обязаны помнить их и отдавать дань памяти гражданам Латвии - жертвам преступлений советского оккупационного режима.

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Левитс в Рижском замке встретился с людьми, пережившими высылку в Сибирь, с участниками конкурса школьных работ "Дети Сибири", а также возложил цветы к памятнику Свободы.

"Восстановленная, независимая и демократическая Латвия - это взлелеянная мечта высланных 14 июня жителей Латвии. Мы в ней живем. Это победа правды и справедливости. Это победа идеалов над злым и преступным. Важно помнить и осознавать это", - сказал Левитс.

Обращаясь в Рижском замке к пережившим ссылку, он подчеркнул, что воспоминания о причиненном зле глубже всего у тех поколений, которые сами его пережили. "С годами все более важной становится преемственность поколений. Близость между поколениями существует только в том случае, если последующим поколениям важна жизнь предков, они ценят ее и продолжают начатое как на семейном, так и на государственном уровне", - сказал президент. В конкурсе сочинений "Дети Сибири" эта связь поколений прослеживается.

14 июня, в день памяти жертв коммунистического геноцида, в Латвии прошли памятные мероприятия.