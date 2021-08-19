Президент Латвии примет участие в саммите, посвященном оккупации Крыма

Президент Латвии Эгил Левитс 22-24 августа посетит столицу Украины Киев, где вместе с лидерами других государств примет участие в мероприятиях в честь 30-летия независимости Украины и саммите Крымской платформы.

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Как сообщили в канцелярии президента, Левитс выступит с обращением к участникам саммита, проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетит посольство Латвии в Киеве и даст интервью украинским СМИ.

Крымская платформа, которая учреждается по инициативе Украины, станет новым консультативным и координационным форматом с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.