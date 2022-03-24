Президент Латвии: присутствие сил НАТО в Балтийском регионе должно стать постоянным

Присутствие сил НАТО в Балтийском регионе должно стать постоянным, подчеркивает президент Латвии Эгилс Левитс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг Левитс принял участие во внеочередном саммите глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, где была подтверждена единая позиция НАТО в отношении российской агрессии на Украине – об этом сообщила представительница медиацентра канцелярии президента Элина Креса,

Страны-члены НАТО решительно осуждают российскую агрессию и проявляют солидарность с Украиной, ее героическим народом и президентом Зеленским. Союзники будут продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

К участникам саммита в режиме трансляции обратился президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнувший, что Украина нуждается в еще более существенной военной помощи для борьбы с Россией.

Саммит подтвердил полную приверженность Договору о НАТО и его статье 5, которая предусматривает защиту всей территории НАТО. На фоне российской агрессии НАТО активизировало свои оборонительные планы и усилило присутствие своих сил на восточном фланге, включая Латвию. Кроме того, четыре новые боевые группы созданы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Левитс высказал признание Польше за ее роль в поддержке Украины и призвал НАТО более тесно координировать действия государств-членов. Президент подчеркнул необходимость готовности НАТО немедленно отреагировать на возможные проявления нарастающей агрессии со стороны России.

Союзники продолжают укреплять индивидуальные оборонительные возможности, в том числе за счет дополнительного финансирования обороны. Президент подтвердил, что Латвия увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП.

НАТО продолжит подготовку к принятию новой стратегической концепции "НАТО 2030" на саммите в Мадриде в июне этого года.

Союзники по НАТО также договорились продлить срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года.