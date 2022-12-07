Президент Латвии с супругой и детьми из многодетных семей зажгли елку у Рижского замка
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой Левите зажгли сегодня рождественскую елку возле Рижского замка вместе с многодетными семьями Латвии.

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Каждый год, в том числе и в этом году, канцелярия президента Латвии приглашает латвийские регионы планирования выдвинуть семьи из разных уголков страны для участия в зажжении рождественской елки у Рижского замка.

В мероприятии приняли участие наиболее социально активные и творческие многодетные семьи Латвии, а также семьи, вернувшиеся жить в Латвию после длительного проживания за границей.

"Семья — это естественная единица, обеспечивающая выживание и устойчивость нации. В Конституции также записано, что семья является основной ценностью латвийского государства и общества, и вы каждый день демонстрируете это", — обратился Левитс к семьям.

А это видео того, как выбиралась елка.

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Публикация от Valsts prezidents (@valsts_prezidents)

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