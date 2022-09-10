Президент Латвии стал первым западным лидером, переночевавшим в Киеве во время войны
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу и стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, запрещавшее иностранцам оставаться в Киеве на ночь, пишет украинское СМИ "Европейская правда".

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Этот визит проходит на фоне эффективного контрнаступления ВСУ на востоке и на юге Украины.

В пятницу после встречи с Владимиром Зеленским Левитс выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также он принял участие в церемонии открытия табличек, посвященных нескольким западным лидерам, включая его самого, на Аллее мужества в Киеве.

13 апреля Левитс уже посещал Киев, став тогда одним из первых западных лидеров, приехавших в столицу Украины.

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