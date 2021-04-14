Президент Латвии завтра вторую дозу вакцины AstraZeneca не получит
Foto: LETA

Президент Латвии Эгилс Левитс вторую дозу вакцины AstraZeneca от Covid-19 не получит 15 апреля. На данный момент согласовывается новый график вакцинации, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.

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В свою очередь, секретарь экс-президента Латвии Раймонда Вейониса Эгита Казека отметила, что его вакцинация перенесена на 7 мая. Тогда же вторую прививку получит и Валдис Затлерс. В свою очередь, в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня 15 апреля вторую прививку получит Вайра Вике-Фрейберга, сообщила ее секретарь Дайга Ласмане.

Пока агентству LETA не удалось связаться с пресс-секретарями Гунтиса Улманиса и Андриса Берзиньша, чтобы выяснить их график вакцинации.

Чтобы выяснить, почему для отдельных лиц вторая вакцинация была перенесена с 15 апреля на 7 мая, журналисты обратились к представителю Бюро вакцинации Агнесе Стразде, которая указала, что она не следит за датами вакцинации первых лиц и эта информация предоставляется им в индивидуальном порядке.

В свою очередь, в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня отметили, что на первых лиц страны также как и на других жителей распространяются требования защиты данных пациентов, поэтому там не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что экс-главы государства будут вакцинированы в другие дни.

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