Президент: Латвия будущего должна быть сильной, умной, латышской и современной
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Латвия будущего должна быть сильной, умной, латышской и современной, заявил президент Эгил Левитс в своем поздравлении с Днем знаний.

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Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента, руководитель государства подчеркнул, что школа — это путь, который ведет к большим жизненным возможностям, добавив, что, следуя по этому пути образования и совершенствования, сформировались латышский народ и Латвийское государство.

Левитс пожелал учащимся и студентам радости встреч, успехов и увлекательного времени в школе, а также поблагодарил учителей и преподавателей вузов за работу, вложенную в воспитание молодых талантов Латвии. Левитс также пожелал им сил и творческой энергии в работе.

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