Президент: Латвия не станет экономить на усилиях по поддержке Украины

Украина должна победить, чтобы защитить все демократии, поэтому Латвия не станет экономить на усилиях по поддержке Украины, заявил в удаленном выступлении на открытии организованного США "Саммита за демократию" президент Латвии Эгил Левитс.

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Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, Левитс поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что тот собрал лидеров стран на саммите.

Левитс отметил, что в прошлом году Латвия отметила столетие Конституции, в которой закреплено демократическое самоопределение государства. Из-за российской оккупации Латвия на протяжении полувека была лишена своих конституционных свобод и прав.

Президент подчеркнул, что год назад Россия вторглась в Украину, пытаясь лишить ее суверенного и законного выбора — быть демократической страной на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Этот выбор Украина мужественно отстаивала на Евромайдане в 2014 году и демонстрировала на протяжении многих лет своей неизменной приверженностью реформам.

"Жестокая война России против Украины потрясла основы международного правового порядка. Это нападение не только на Украину. Это нападение на всех нас и на основные ценности Устава ООН, которые мы, сообщество демократических государств, уважаем и защищаем", — сказал Левитс, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию. Для достижения этой цели Латвия призывает к немедленному созданию международного трибунала.

Президент в очередной раз отметил, что для защиты демократии необходимо укреплять ее и дома. В прошлом году Латвия приняла меры по содействию свободе и плюрализму в средствах массовой информации. Повышен потенциал экспертов по борьбе с дезинформацией во всем мире. Кроме того, принят новый закон о прозрачности лоббирования.

"Решение задач по защите демократии, свободы слова, искоренению коррупции и борьбы с изменениями климата не может быть задачей лишь правительства. Для этого требуется участие всего общества. Именно поэтому мы недавно создали Академию демократии — форум, который объединяет представителей государственных учреждений, самоуправлений, неправительственных организаций и активистов", — подчеркнул Левитс.

Он считает, что в это ответственное время сообщество демократических стран мира должно стать более заметным и уверенным в себе. Латвия продолжить делать вклад в свою устойчивость и помогать другим демократиям по всему миру, подчеркнул Левитс.