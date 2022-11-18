Президент: Латыши преодолевают трудности, объединяясь

Мы люди, которые объединяются для преодоления трудностей - это характерная черта латышей, сказал президент Латвии Эгил Левитс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", посвященной годовщине независимости Латвии.

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День провозглашения независимости Латвии — это время, когда мы можем оглянуться назад и подумать о том, чего мы достигли — обо всем хорошем, о том, как мы развивали страну до сих пор и как мы продолжим это делать в будущем, — сказал президент.

Левитс указал, что жители Латвии должны быть едины.

"Мы были едины, когда создавалась страна, когда мы восстанавливали свою независимость, и мы должны быть едины сейчас, когда в мире и в Европе трудности", — добавил он.

Он выразил уверенность, что страна и граждане смогут это сделать. Исторически мы переживали и более тяжелые времена, отметил Левитс.

Левитс поздравил всех со 104-й годовщиной основания Латвийского государства.