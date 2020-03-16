Президент Левитс: чтобы оградиться от COVID-19, следует тщательно выполнять то, чего требуют власти
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В понедельник, 16 марта, после переговоров с премьером Кришьянисом Кариньшем и главой Минздрава Илзе Винькеле президент Латвии Эгилс Левитс поделился с журналистами своими соображениями по поводу угрозы коронавируса в Латвии. Левитс пришел к выводу, что эффективность мер по ограничению COVID-19 "связана с тем, насколько тщательно мы следуем линиям, обозначенным правительством".

Президент считает, что все предпринимаемые сейчас властями Латвии действия правильны и необходимы, так как соответствуют сложившейся ситуации. Тот факт, что из-за этого многим латвийцам пришлось изменить привычный уклад жизни, глава государства назвал необходимостью. "Это может быть неудобным, иногда, возможно, даже раздражающим, но это необходимо", — сказал Левитс.

Центр профилактики и контроля заболеваний в твиттере сообщает, что за прошедшие сутки проверены 237 человек с подозрением на COVID-19, еще четыре анализа оказались положительными. Таким образом, сейчас число инфицированных достигло 34 человек. В целом к настоящему моменту анализы в Латвии взяты у 1147 человек.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой. Она также сообщила, что рассматриваются новые меры по ограничению распространения вируса.

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