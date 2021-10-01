Президент Левитс инициирует создание новой должности — государственного министра

Чтобы система госуправления соответствовала нуждам общества 21 века, в законе надо установить возможность для решения значимых для развития общества и государства межотраслевых вопросов на уровне Кабинете министров назначать политически ответственное должностное лицо — государственного министра, считает президент Латвии Эгилс Левитс.

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С такой инициативой президент страны выступил в пятницу, встретившись в Рижском замке с председателем Сейма Инарой Мурниеце (Национальное объединение) и руководителями парламентских фракций.

Левитс считает, что Латвии, как современному европейскому государству, нужно адекватно и стремительно реагировать на динамичную эпоху и среду 21 века, а система госуправления, которая, возможно, хорошо служила в 19 или 20 веке, сейчас с этим не справляется.

Поэтому президент подготовил законодательную инициативу, которая предусматривает внесение поправок в Закон об устройстве Кабинета министров.

Левитс считает, что нынешняя система министерств — традиционно вертикально ориентированная, со строгим разграничением зон ответственности — неспособна качественно управлять и развивать те сферы, в которых осуществляется межотраслевое сотрудничество нескольких министерств. В качестве примера на встречи с депутатами Сейма Левитс указал на такие сферы как: демография, права детей и семейная политика, управление информационными и коммуникационными технологиями, цифровая политика и управление, вопросы информационного пространства Латвии, "зеленый курс" страны.

Президент полагает, что нужно ввести должность государственного министра для решения таких межотраслевых вопросов на уровне правительства. По рекомендации премьер-министра Кабинет министров будет решать, в каких межотраслевых сферах необходимо создать такую должности, установив политическую ответственность.

По мнению Левитса, такую должность следовало бы создавать и на весь срок деятельности правительства и на определенное время, что координировать какую-либо значимую сферу или решать конкретную проблему.