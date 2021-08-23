Президент Литвы призывает страны Балтии и Польшу вместе выступать за пересмотр миграционной политики ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает страны Балтии и Польши вместе добиваться пересмотра миграционной политики Европейского союза, а также выдвинуть вопрос о возможности выделения Брюсселем финансовой поддержки на создание физического барьера на границе с Беларусью.

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"Призываю инициировать в Брюсселе дискуссии по ряду вопросов — о необходимости пересмотреть миграционную политику и правовые акты ЕС, регламентирующие защиту внешних границ, а также о возможности получения финансирование ЕС на оборудование физического барьера у границ с Беларусью", говорится в заявлении бюро президента Литвы.

В заявлении сказано, что эти темы главы Польши и стран Балтии обсудили в Киеве на международном форуме "Крымская платформа".

Науседа подчеркнул, что страны Балтии и Польша должны демонстрировать единую позицию в отношении белорусского режима, и сказал, что укрепление регионального сотрудничества особенно важно в свете кризиса нелегальной миграции и предстоящих российско-белорусских учений "Запад 2021".

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