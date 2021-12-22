Президент недоволен решением правительства смягчить ковид-ограничения в праздники
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Эгил Левитс недоволен решением правительства смягчить отдельные ограничения из-за Covid-19 на Рождество и Новый год. Принятое решение даст людям больше возможностей посещать магазины, развлекательные заведения и церкви.

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С учетом характера распространения омикрон-штамма коронавируса люди должны быть намного более осторожными и воздерживаться от активных контактов на Рождество и Новый год, заявил Левитс в интервью на передаче Латвийского телевидения. Для этого правительство должно было ввести ограничения с этой целью, но в то же время, люди сами могут принимать решение не собираться, сказал президент.

Он также отметил, что в целом не поддерживает вчерашние решения правительства о послаблениях, и призывает людей воздержаться от их использования.

Новый oмикрон-штамм коронавируса намного более заразный, поэтому ограничения должны быть более строгими, заявил президент.

Он напомнил, что во время пандемии уже дважды были ситуации, когда правительство запоздало приняло решения об ограничениях, и у него есть опасения, что правительство Кришьяниса Кариньша рискует повторить такой же сценарий и в третий раз.

Левитс допустил, что правительство не вводит жесткие ограничения, потому что беспокоится за свою популярность.

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